مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عدوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - أحمد عدوية.. كشفت أسرة ملك الأغنية الشعبية في مصر، عن موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عدوية، الذي وافته المنية مساء أمس، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عدوية

وقررت أسرة الفنان الراحل أحمد عدوية، استقبال العزاء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 1 يناير 2025، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد.

جنازة أحمد عدوية

ووصل قبل ظهر اليوم، جثمان الفنان أحمد عدوية، لمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، وسط حضور عدد كبير من محبيه وأقارب الفنان الشهير لتوديعه إلى مثواه الأخير قبل دفنه بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

وحملت جنازة أحمد عدوية بعض المشاهد المؤثرة التي عبرت عن سيطرة حالة الحزن والبكاء الشديد على مراسم الجنازة، خاصة بين أفراد أسرته الذين انهاروا تأثرا بفقدانهم الفنان الراحل، منهم ابنه محمد عدوية.

وكان من بين الحاضرين جنازة أحمد عدوية، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين، والفنان حسام حسني، بالإضافة للفنان عبد الباسط حمودة الذي لم يتمالك دموعه أثناء وصول جثمان الراحل متأثرًا برحيله.

جنازة الفنان أحمد عدوية

وتوفى الفنان أحمد عدوية، مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه أثر فني ضخم، والعديد من الأغاني والمواويل الشعبية التي تميزت عن غيرها.