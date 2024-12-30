رثاء مؤثر من نشوى مصطفى لزوجها الراحل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:35 مساءً - وجهت الفنانة نشوى مصطفى رثاء ورسالة لزوجها الراحل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي عقب وفاته المفاجئة.

وقالت نشوى في رثائها لزوجها:

سترتنى ربنا يسترك

أكرمتنى ربنا يكرمك

سيبت لى أجمل هدية ولادنا ربنا يهاديك بالفردوس الأعلى

٣٣ سنة ستر وكرم ومحبة ومودة ورحمة

علمتني إزاي أكون من المتصدقين

علمتني إزاي أكون دايمًا فى معية الله

علمتني إزاي تكون عزة النفس

علمتني إزاي اتسامح حتى مع اللي أذانى

علمتني إزاي أتوكل على الله في كل شئوني

علمتني إزاي أكرم ضيفي

علمتنى معنى التواضع مع عباد الله الضعفاء

يا نبيل الأخلاق يا ابن الأصل العالي

نسيت تعلمني إزاي أقدر أعيش من غير وجودك

٣٣ سنة مبعدناش عن بعض لحظة

٣٣ سنة ذكريات وحياة بحلوها ومرها

٣٣ سنة كنت خير زوج وخير أب

٣٣ سنة أكرمتنى وسترتنى وجبرت خاطري وربيت عيالنا أحسن تربية

ليه ياعماد سيبتنى لوحدي كده

ما استاهلش منك تسيبنى لوحدي ده أنا مبعرفش أعمل حاجة فى الدنيا

انت اللي كنت بتعمل لنا كل حاجة

انت اللي سندتنى فى كل ظروف حياتى الصعبة

فى شدتى وفى مرضى شيلتنى وطبطبت عليا

ياااااه على غلاوتك ياعشرة عمري

يااااااه على غلاوتك يا ابويا واخويا وحبيبي وجوزي وابني.

بـمـوت ياعماد، بـموت وانت مش قدام عينى، هكمل ازاي يارب من غيره.

ادعو له بالرحمة وادعولي بالصبر وادعو لولادي بالصبر والثبات

وتوفي صباح السبت الماضي زوج الفنانة نشوى مصطفى، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وحضر من نجوم الفن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة.

ونستعرض لكم معلومات عن زوج نشوى مصطفى في السطور التالية:

- يدعى محمد عماد.

- مصري يحمل الجنسية الأمريكية.

- رجل أعمال.

- يشجع نادي الزمالك.

- كان يعيش في أمريكا قبل الزواج.

- كان رافضا في البداية فكرة الزواج من مصرية.

- تزوج من نشوى مصطفى زواج صالونات.

- استمر زواجه من نشوى مصطفى لمدة 30 عامًا حتى وافته المنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.