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مشاهير العرب - «ابنه محمد بيقرأ ليه قرآن».. أبرز لقطات جنازة الفنان الراحل أحمد عدوية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «ابنه محمد بيقرأ ليه قرآن».. أبرز لقطات جنازة الفنان الراحل أحمد عدوية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ابنه محمد بيقرأ ليه قرآن».. أبرز لقطات جنازة الفنان الراحل أحمد عدوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - رحل أحمد عدوية، ملك الأغنية الشعبية، عن عالمنا مساء أمس، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، تركًا خلفه أثرًا وفنًا لا يقدر بثمن، ومنذ قليل أقيمت صلاة الجنازة على جثمانه، في مسجد حسين صدقي بالمعادي.

محمد عدوية في جنازة والده

وتواجد نجله الفنان محمد عدوية، والذي حرص على قراءة القرآن والدعاء لوالده قبل تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

محمد عدوية في جنازة والده
جنازة أحمد عدوية

وحرص الحاضرين بجنازة النجم أحمد عدوية، على مساندة وردة ابنة الراحل التي ظهرت في حالة حزن شديدة حيث وصلت بصحبة جثمان والدها الراحل وشقيقها محمد عدوية وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه.

جنازة احمد عدوية
جنازة أحمد عدوية

جنازة أحمد عدوية

وشهدت جنازة أحمد عدوية مشاهد مؤثرة عبرت عن الحزن العميق، وسيطرة حالة الحزن والبكاء الشديد على مراسم الجنازة، خاصة بين أفراد أسرته الذين انهاروا تأثرا بفقدانهم الفنان الراحل.

جنازة احمد عدوية
جنازة أحمد عدوية

وكان من بين الحاضرين جنازة أحمد عدوية، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين، والفنان حسام حسني، بالإضافة للفنان عبد الباسط حمودة الذي لم يتمالك دموعه أثناء وصول جثمان الراحل.

جنازة احمد عدوية
جنازة أحمد عدوية

جنازة الفنان أحمد عدوية

ووصلت قبل ظهر اليوم، جثمان الفنان أحمد عدوية، لمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، وسط حضور عدد كبير من محبيه وأقارب الفنان الشهير لتوديعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

وفاة أحمد عدوية

ورحل الفنان أحمد عدوية، أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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