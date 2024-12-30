مشاهير العرب - «ابنه محمد بيقرأ ليه قرآن».. أبرز لقطات جنازة الفنان الراحل أحمد عدوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - رحل أحمد عدوية، ملك الأغنية الشعبية، عن عالمنا مساء أمس، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، تركًا خلفه أثرًا وفنًا لا يقدر بثمن، ومنذ قليل أقيمت صلاة الجنازة على جثمانه، في مسجد حسين صدقي بالمعادي.

محمد عدوية في جنازة والده

وتواجد نجله الفنان محمد عدوية، والذي حرص على قراءة القرآن والدعاء لوالده قبل تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وحرص الحاضرين بجنازة النجم أحمد عدوية، على مساندة وردة ابنة الراحل التي ظهرت في حالة حزن شديدة حيث وصلت بصحبة جثمان والدها الراحل وشقيقها محمد عدوية وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه.

جنازة أحمد عدوية

وشهدت جنازة أحمد عدوية مشاهد مؤثرة عبرت عن الحزن العميق، وسيطرة حالة الحزن والبكاء الشديد على مراسم الجنازة، خاصة بين أفراد أسرته الذين انهاروا تأثرا بفقدانهم الفنان الراحل.

وكان من بين الحاضرين جنازة أحمد عدوية، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين، والفنان حسام حسني، بالإضافة للفنان عبد الباسط حمودة الذي لم يتمالك دموعه أثناء وصول جثمان الراحل.

جنازة الفنان أحمد عدوية

ووصلت قبل ظهر اليوم، جثمان الفنان أحمد عدوية، لمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، وسط حضور عدد كبير من محبيه وأقارب الفنان الشهير لتوديعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

وفاة أحمد عدوية

ورحل الفنان أحمد عدوية، أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.