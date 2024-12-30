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قصور الثقافة تصدر رواية "بثينة" لتيسير النجار - أخبار كلمتك

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قصور الثقافة تصدر رواية "بثينة" لتيسير النجار - أخبار كلمتك

قصور الثقافة تصدر رواية "بثينة" لتيسير النجار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، رواية "بثينة" للقاصة والروائية تيسير النجار، وذلك ضمن إصدارات سلسلة إبداعات.

 

رواية بثينة 

 الرواية تقع في 150 صفحة، وتدور أحداثها في قالب اجتماعي، حول حياة سكان النجع في قرية مصرية جنوبية، لتصور ما يدور داخل ذلك المجتمع الصغير المعزول عن العالم، وما طرأ على سكانه جراء تصرفات بثينة.

ومن أجواء الرواية: "يوم الأربعين" تسأل بثينة نفسها: ما الذي فعلته بنفسي؟ أهذا هو الحب أم أنا الحمقاء الغبية التي أضرت بكل ما حولها؟

وتسأل المعالجة وتنتظر ردها، تشرد بعيدا في سليم، تسترجع كل ما مرا به، أخبرتها يارا أنه سافر إلى القاهرة وهناك أقوال أنه لن يعود إلى القرية مرة أخرى، صرخت قبل أن تغلق الخط في وجهي، إنه باعني بأرخص سعر، وأنا ضيعتهم جميعا. 

وجاء غلاف الرواية يحمل السطور التالية: "الحب أضعف من كل شئ، وخاصة في هذه البقيعة من الأرض، سبب الذل والانكسار، يحتاج إلى حماية ومسمى أكبر يبقى تحت رايته". 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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