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تشييع جنازة المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - شيعت منذ قليل جنازة المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عامًا، من مسجد حسين صدقي بالمعادي بالقاهرة، ويواري جسده الثرى في مقابر السيدة عائشة.

شهدت الجنازة حضور عدد من الفنانين والمحبين الذين حرصوا على وداعه وتوديع رمز من رموز الفن الشعبي الذي أسعد الملايين بصوته وأغانيه.  

المهن الموسيقية تنعى أحمد عدوية 

 وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد نعت ببالغ الحزن والآسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لنجله الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الفنان أحمد عدوية 

وأحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي، وعدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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