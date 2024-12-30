موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - مسلسل موضوع عائلي 3، نجح مسلسل موضوع عائلي 3 بمجرد طرح أول حلقتين منه في كسب ثقة جمهوره الذي اعتاد على متابعة هذا العمل على مدار جزئين وكان دومًا هو وصناعه عند حسن ظن المتابعين.

ويبحث عشاق هذا العمل الاجتماعي الكوميدي عن كل تفاصيل الحلقات الجديدة التي تحمل قدر كبير من التشويق إلى الجرعة المعتادة من الكوميديا.

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 3

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 3 يوم الأربعاء المقبل ١ يناير وذلك في تمام الساعة ١١ مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة ١١ مساء بتوقيت مصر.

صناع موضوع عائلي 3 يتذكرون الفنانة الراحلة لبنى محمود

أهدى صناع مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأولى من العمل إلى الفنانة لبنى محمود التي كانت تجسد دور والدة إبراهيم “ماجد الكدواني” وزينب “سما إبراهيم”.

حيث ظهرت صورة الراحلة في نهاية الحلقة ومعها تعليق “إهداء إلى أمّنا الغالية الفنانة القديرة لبنى محمود”.

ولم يكتف صناع العمل بهذا الأهداء بل كرمها الأبطال خلال الأحداث حيث ذهبوا جميعا لزيارة مقبرة والدة إبراهيم وزينب التي سبق وقدمت شخصيتها الفنانة الراحلة وبدأ الجميع في تذكر مواقفهم مع هذه الشخصية وطرائفها بالإضافة إلى عرض عدد من مشاهدها من الأجزاء السابقة من المسلسل، وحرص إبراهيم “ماجد الكدواني” على الدعاء لها.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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