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مشاهير العرب - الحزن يسيطر على الحاضرين.. مشاهد من جنازة أحمد عدوية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الحزن يسيطر على الحاضرين.. مشاهد من جنازة أحمد عدوية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الحزن يسيطر على الحاضرين.. مشاهد من جنازة أحمد عدوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - ودع الجمهور والوسط الفني نجم الأغنية الشعبية في مصر، الفنان أحمد عدوية، في جنازة مهيبة، بمنطقة المعادي، والتي حضرها عدد كبير من النجوم بجانب الأهل والأسرة لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

جنازة أحمد عدوية

وشهدت اللحظات الأخيرة قبل دفن الفنان أحمد عدوية مشاهد مؤثرة عبرت عن الحزن العميق لفقدان أحد أعمدة الغناء الشعبي في مصر، ليسيطر الحزن على مراسم الجنازة، خاصة بين أفراد أسرته الذين انهاروا تأثرا بفقدانهم الفنان الراحل.

جنازة احمد عدوية
جنازة أحمد عدوية

وكان من بين الحضور، الفنان عبد الباسط حمودة الذي لم يتمالك دموعه أثناء وصول جثمان الراحل، معبرًا عن ألمه العميق لفقدان من وصفه بأنه «أب وأخ وعشرة عمر»، مشيرًا إلى أنه فقد أبيه مرة أخرى.

جنازة احمد عدوية
جنازة أحمد عدوية

وحرص كلُ من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين، والفنان حسام حسني على حضور جنازة الفنان أحمد عدوية بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي.

جنازة احمد عدوية
جنازة أحمد عدوية

جنازة الفنان أحمد عدوية

ووصلت قبل ظهر اليوم، جثمان الفنان أحمد عدوية، لمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، وسط حضور عدد كبير من محبيه وأقارب الفنان الشهير لتوديعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

وصول جثمان أحمد عدوية لمسجد حسين صدقي
وصول جثمان أحمد عدوية لمسجد حسين صدقي

وفاة أحمد عدوية

ورحل الفنان أحمد عدوية، أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

جنازة احمد عدوية
جنازة أحمد عدوية

أحمد عدوية

يُعد أحمد عدوية من أعلام الأغنية الشعبية في مصر والعالم العربي، امتدت مسيرته الفنية لعقود، قدم خلالها أغاني تميزت بأسلوب فريد أحدث ثورة في الغناء الشعبي في زمنه، ليصبح أيقونة لا تُنسى.

وصول جثمان أحمد عدوية لمسجد حسين صدقي

وقدم عدوية أغاني كثيرة أشهرها «سلامتها أم حسن، وسيب وأنا سيب، زحمة يا دنيا زحمة، حبة فوق حبة تحت، راحو الحبايب، كرشنجي، السح الدح إمبو»، وغيرها من المواويل والأغاني الشعبية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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مشاهير العرب - الحزن يسيطر على الحاضرين.. مشاهد من جنازة أحمد عدوية - أخبار كلمتك

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