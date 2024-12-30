إيرادات الأفلام أمس، "بضع ساعات في يوم ما" بالصدارة وتراجع "الحريفة 2" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - حققت أفلام السينما المصرية في دور العرض أمس الأحد، إيرادات متباينة، حيث شهد صدارة شباك التذاكر منافسة قوية بين فيلم بضع ساعات في يوم ما، وفيلم الحريفة 2.

إيرادات الأفلام أمس الأحد

وجاءت إيرادات أفلام السينما أمس كالتالي:

فيلم بضع ساعات في يوم ما.. مليون و156 ألف جنيه.

فيلم الهنا اللي أنا فيه.. مليون و70 ألف جنيه.

فيلم الحريفة 2 “الريمونتادا”.. مليون و47 ألف جنيه.

فيلم الهوى سلطان.. 152 ألف جنيه.

فيلم مين يصدق.. 43 ألف جنيه.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم: مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني، ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف محمد صادق ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

وفيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم.

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي.

فيلم الحريفة 2

وفيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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