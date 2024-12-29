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أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:30 مساءً - احتفل أبطال فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” بالعرض الخاص للعمل داخل أحد السينمات الكبري بالشيخ زايد، وحضر العرض الخاص للفيلم كل من؛ عصام عمر وركين سعد والمنتج محمد حفظي والفنان أحمد بهاء عضو فريق شارموفرز وغيرهم.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

كما حرص الفنان أحمد مالك على دعم صديقه عصام عمر بحضوره العرض الخاص للفيلم بالإضافة إلى أن "عصام" تلقى هدية من أحد جمهوره وهي صورته قد رسمها له أحد المعجبين.

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 قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

يتناول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مخاوف ماضية في سبيل إنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطر دون ذنب، ويتحول حسن فجأة إلى شخص مطارد من قِبل جاره كارم وأهالي الحي، ليبدأ رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر.

ويعتبر “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” الفيلم الروائي الأول للمخرج خالد منصور بعد سلسلة من الأفلام القصيرة. وتوج الفيلم مؤخرًا بالجائزة الكبرى وجائزة النقاد في النسخة الرابعة والعشرين من مهرجان “سينيميد” البلجيكي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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