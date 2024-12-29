عرض فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” في زاوية بهذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:30 مساءً - كشفت سينما زاوية عن حصولها على عرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بالتزامن مع عرضه بدور السينما في ١ يناير ٢٠٢٥ بمصر، و٩ يناير بالعالم العربي.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وتدور أحداث الفيلم عن علاقة عصام عمر «حسن» بالكلب رامبو، حيث ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن المنتقم، الذي هاجمه الكلب.

وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه.

صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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