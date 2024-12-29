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مشاهير العرب - منوعات غنائية في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منوعات غنائية في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - منوعات غنائية في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - منوعات غنائية في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منوعات غنائية في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:16 مساءً - قدمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مساء اليوم الأحد، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو دكتور علاء عبد السلام، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

أقيم الحفل في إطار احتفال دار الأوبرا بالعام الميلادي الجديد، وتضمن برنامجه باقة مختارة من أجمل الأعمال الغنائية منها مغرم صبابة، بهية، يمكن على باله، معندكش فكرة، من غير ليه، عمار يا إسكندرية، زي الهوا، أنا بعشقك، في قلبي غرام، ابعتلي جواب، سألوني الناس، غاب القمر، على رمش عيونها، فاتت جنبنا.

شارك في الحفل نجوم أوبرا الإسكندرية ياسر سعيد، أحمد رجب، السيد وهب الله، أيمن مصطفى، محمد الخولي، آلاء أيوب، ولاء طلبة، هويدا صلاح.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي في الغناء والعزف، وقدمت العديد من العروض الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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