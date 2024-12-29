شاهد، آخر ظهور لأحمد عدوية وهو يغني على المسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - رحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عدوية، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، وذلك بعد دخوله في حالة حزن لوفاة زوجته.

وكان آخر ظهور لـ“عدوية” برفقة نجله محمد، في إحدى الحفلات الغنائية، الذي أحياها في شبين الكوم، وحرص خلالها على الغناء برفقته على المسرح.



الفنان أحمد عدوية

يعتبر عدوية من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاؤوا بعده مثل حكيم. قام أيضًا بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

والكثير من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه مدحوا صوته مثل محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وقد وصل الأمر إلى أنه في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح إمبو» وغنّى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ «خسارة خسارة».

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