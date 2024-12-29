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يُصلى عليها مرتين.. ولا عزاء حتى الآن لشقيقة الفنان سامح الصريطي - أخبار كلمتك

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يُصلى عليها مرتين.. ولا عزاء حتى الآن لشقيقة الفنان سامح الصريطي - أخبار كلمتك

يُصلى عليها مرتين.. ولا عزاء حتى الآن لشقيقة الفنان سامح الصريطي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - لم يعلن الفنان سامح الصريطي حتى الآن عن موعد عزاء شقيقته الكاتبة الصحفية نفسية الصريطي الذي شيعت جنازتها عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي.

وكان سامح الصريطي أكد أنه سيتم الصلاة على شقيقته مرتين الأولى من مسجد الشربتلي بعد الظهر، والثانية من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر.

وأعلن الفنان سامح الصريطي عن وفاة شقيقته الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي، عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وقام الصريطي بنشر صورة لها وكتب عليها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي في ذمة الله، توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء”.

بداية مشوار سامح الصريطي الفني 

وأضاف خلال لقائه بقناة "دي إم سي": "بمجرد لما اتخرجت في كلية التجارة علطول المخرج مجدي مجاهد مع كرم مطاوع قالولي انضم معانا لفرقة أنغام الشباب، وكانت فرقة غنائية استعراضية وعملت معاهم اكتر من مسرحية لحد لما انطلقت للتليفزيون".

موقف سامح الصريطي من دويتو غنائي مع حنان

وأكد: "أنا عندي استعداد أشارك في أي عمل غنائي مسرحي فما بالنا بمراتي حنان، أتمنى أشاركها عمل غنائي أو مسرحي غنائي".

روتين سامح الصريطي وحنان في المنزل

وعلقت الفنانة حنان: "بنغني أنا وسامح الصريطي علطول في البيت، وانا مبعرفش أعمل حاجة في البيت من غير ما أغني وطول الوقت وأنا بتحرك باغني وهو بيلقط معايا ويخش معايا في الغناء".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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