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بيونسيه تعلن موعد جولتها الغنائية الجديدة - أخبار كلمتك

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بيونسيه تعلن موعد جولتها الغنائية الجديدة - أخبار كلمتك

بيونسيه تعلن موعد جولتها الغنائية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - بيونسيه، ذكرت تقارير صحفية، أن النجمة بيونسيه، ستعلن عن جولتها الغنائية في التاسع من يناير ٢٠٢٥، على أن يتم طرح تذاكر الجولة للبيع في 14 يناير.

بيونسيه تطلق ماركة جديدة للمشروبات الكحولية 

وأعلنت النجمة وسيدة الأعمال بيونسيه، عن إطلاقها، علامة تجارية جديدة، خاصة بالمشروبات الكحولية.

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ونشرت بيونسيه، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور لمشروباتها الكحولية الجديدة، التي ستحمل اسم،SIR DAVIS.

بيونسيه تتخذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي ربطت اسمها بقضية ديدي

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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