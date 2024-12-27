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دبي تجمع تامر حسني ونانسي عجرم في سهرة غنائية واحدة - أخبار كلمتك

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دبي تجمع تامر حسني ونانسي عجرم في سهرة غنائية واحدة - أخبار كلمتك

دبي تجمع تامر حسني ونانسي عجرم في سهرة غنائية واحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم في ليلة رأس السنة في دبي، برفقة الفنانة نانسي عجرم.

في هذا السياق، شارك تامر حسني متابعيه عبر إنستجرام مقطع فيديو برفقة نانسي، أعلن فيه عن الحفل المنتظر.

وقال تامر حسني في الفيديو: “كل سنة وإنتو طيبين، استنونا إن شاء الله في رأس السنة”، لتضيف نانسي: “أحلى حفلة راح تجمعنا أنا وتامر”.

الحفل يُقام يوم الثلاثاء 31 ديسمبر في أحد أفخم فنادق دبي، ويُتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا. 

على الجانب الآخر، كانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وفي أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث إنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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