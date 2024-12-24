انطلاق تصوير مسلسل منتهي الصلاحية بطولة هبة مجدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - كشف المنتج عبد الله أبو الفتوح عن انطلاق تصوير مسلسل منتهي الصلاحية للفنانة هبة مجدي بتوقيع المخرج تامر نادي.

ونشر عبد الله أبو الفتوح صورة لكلاكيت يحمل اسم المسلسل وعلق عبر حسابه على فيس بوك "بسم الله..توكلنا علي الله.. مسلسل "مُنتهي الصلاحية" رمضان ٢٠٢٥ علي MBC مصر وشاهد أن شاء الله".

أبطال مسلسل منتهى الصلاحية

مسلسل “منتهي الصلاحية” من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح بشركة E producer، ويشارك فيه كل من: هنا شيحة، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، ويستعرض المسلسل موضوعات اجتماعية معاصرة تشغل قطاعات كبيرة.

مسلسل المداح

على صعيد آخر انتهت الفنانة هبة مجدي من تصوير نحو 30% من مشاهدها في مسلسل المداح الذى تشارك في الجزء الخامس منه مع الفنان حمادة هلال.

وشاركت الفنانة هبة مجدي في جميع أجزاء مسلسل المداح الأربعة، وكانت واحدة من أبرز عوامل نجاحه.

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