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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. روجينا تبدأ تصوير «حسبة عمري» | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. روجينا تبدأ تصوير «حسبة عمري» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. روجينا تبدأ تصوير «حسبة عمري» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:46 مساءً - بدأت الفنانة روجينا، اليوم الثلاثاء، تصوير مشاهد مسلسل «حسبة عمري» الذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني لعام 2025، وذلك بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم.

وكشفت روجينا عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عن استعدادها للمشاركة في موسم رمضان 2025 ببدء تصوير «حسبة عمري»، قائلة: «بسم الله توكلنا على الله».

مسلسل حسبة عمري لـ روجينا

تفاصيل مسلسل حسبة عمري

تدور أحداث مسلسل «حسبة عمري» لـ روجينا في إطار اجتماعي، يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة، ويشاركها في بطولة مسلسل «حسبة عمري»، عدد من النجوم أبرزهم: سيد رجب وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان، ونخبة أخرى من الفنانين من المقرر الإفصاح عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

آخر أعمال روجينا

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال روجينا، كانت مسلسل «سر إلهي» الذي عرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشهدت أحداث مسلسل «سر إلهي» من بطولة روجينا حالة من الإثارة والتشويق معا، خاصة بعدما تحاول الحصول على حقوقها كاملة في ميراث والدتها، الأمر الذي يقابل بعد بالرفض، لتتصاعد الأحداث التي تجمعها بالنجم أحمد بدير، والفنانة مي سليم، وتطورت خلال الأحداث في جريمة قتل.

أبطال مسلسل سر إلهي

شارك في بطولة مسلسل «سر إلهي»، نخبة من نجوم الفن أبرزهم روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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