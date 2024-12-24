مشاهير العرب - ضمن مشروع 100 سنة غنا.. تفاصيل حفل علي الحجار بالأوبرا في يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:51 مساءً - يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 5 يناير المُقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلات مشروعه الفني 100 سنة غنا».

ويشاركه في الحفل نخبة من الفنانين، من بينهم الفنان هشام عباس، والفنانة أنوشكا، ونجله أحمد الحجار، ومن المقرر أن يكرم علي الحجار خلال الحفل شقيقه الموسيقار أحمد الحجار، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في الموسيقى العربية، تحت رعاية وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

ويعد الفنان علي الحجار، واحدًا من أهم المطربين المعاصرين الذين قدموا عددا ضخما من المؤلفات الغنائية وتترات المسلسلات الدرامية الجادة، وكان صوته المميز أحد عناصر التعبير عن مضامينها الهادفة ومن عوامل نجاحها الجماهيري

وبدأ الحجار، على المسرح الكبير رحلة المشروع الفني 100 سنة غنا» شهر في فبراير 2023، وبأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رصد الحجار ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء، موثقا حالة المجتمع ومزاجه الفني متناولا التحولات الاجتماعية والسياسية التي مرت بها مصر خلال عقود في قالب إبداعي متكامل ضم الموسيقى والغناء، التابلوهات الاستعراضية، الأداء الدرامي، إلى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التي نالت إعجاب الحضور