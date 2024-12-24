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عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

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عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:50 مساءً - مسلسل موضوع عائلي، تفصلنا أيام قليلة على انطلاق مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حيث من المقرر عرضه على منصة شاهد يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات حيث أنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

ولقد انضم عدد من النجوم الجدد في الجزء الجديد إلى جانب نجوم مسلسل موضوع عائلي المعروفين ومن أبرز هؤلاء النجوم الجدد الفنانة رانيا يوسف التي تجسد شخصية عبلة عبد الجواد وهي سيدة تقرر رفع قضايا على ابراهيم  “ماجد الكدواني” لطرده من شقته وتطارده لرغبتها في الزواج منه.

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وهناك أيضا الفنانة سماح أنور التي تظهر خلال أحداث المسلسل، كما تشارك أيضا في الجزء الثالث الفنانة الشابة ياسمينا العبد التي تقدم شخصية شيماء، والطفل جان رامز الذي يجسد شخصية عباس شقيق شيماء. 

بوسترات مسلسل موضوع عائلي ٣

وسبق أن طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية الخاصة ببطلات بمسلسل موضوع عائلي 3، وظهرت البطلات على البوسترات والأبطال الرجال ووجوههم ملطخة بلون أسود وعلى ملامحهم الحزن وإلى جانب كل صورة “إيموجي” يعكس صفة من صفات كل شخصية منهم.

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أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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