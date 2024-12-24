الصحة تحدد أسعار الكشف الطبي على الحجاج - أخبار كلمتك

الصحة تحدد أسعار الكشف الطبي على الحجاج - أخبار كلمتك

8 إجراءات لـ "التموين" لحماية محدودي الدخل من احتكار السلع وارتفاع أسعارها - أخبار كلمتك

8 إجراءات لـ "التموين" لحماية محدودي الدخل من احتكار السلع وارتفاع أسعارها - أخبار كلمتك

«مصر للطيران للصيانة» تجدد اعتماد ‏ISO‏ لإدارة نظم ‏الجودة وإدارة البيئة - أخبار كلمتك

«مصر للطيران للصيانة» تجدد اعتماد ‏ISO‏ لإدارة نظم ‏الجودة وإدارة البيئة - أخبار كلمتك

نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا - أخبار كلمتك

نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا - أخبار كلمتك

قبل غلق الموقع.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

قبل غلق الموقع.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر - أخبار كلمتك

وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي - أخبار كلمتك

وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي - أخبار كلمتك

محامية: اليمن ليس للبيع والشعب اليمني الوحيد هو السيد على أرضه - أخبار كلمتك

محامية: اليمن ليس للبيع والشعب اليمني الوحيد هو السيد على أرضه - أخبار كلمتك

الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2023 - أخبار كلمتك

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

نسخة GLADIATOR ll للمنصات الرقمية تحتوي على 100 دقيقة من لقطات خلف كواليس الفيلم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نسخة GLADIATOR ll للمنصات الرقمية تحتوي على 100 دقيقة من لقطات خلف كواليس الفيلم - أخبار كلمتك

نسخة GLADIATOR ll للمنصات الرقمية تحتوي على 100 دقيقة من لقطات خلف كواليس الفيلم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:50 مساءً -  Gladiator II،  أعلن المخرج ريدلي سكوت،  أن نسخة فيلم "Gladiator II"، التي صدرت عبر المنصات الرقمية، تحتوي علي  أكثر من 100 دقيقة، للقطات خلف الكواليس، ومقابلات، ومحتوى إضافي بما في ذلك مشاهد محذوفة من الفيلم.

وطرح رسميا فيلم Gladiator 2"، عبر المنصات الرقمية، بتاريخ 24 ديسمبر، بالتزامن مع الاحتفال بالكريسماس، وبعد شهر واحد فقط من طرح الفيلم في صالات السينما.

ريدلي سكوت يكشف عن إنتاج جزء ثالث من فيلم "Gladiator"

 كشف المخرج الشهير "ريدلي سكوت"، عن إنتاج جزء ثالث من فيلم Gladiator.

وأكد سكوت، في تصريحات صحفية، أنه سيعمل في القريب العاجل، على التحضير للجزء الثالث من فيلم Gladiator، خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهده الجزء الثاني من الفيلم.

 

Image

مدير تصوير فيلم Gladiator II يهاجم المخرج ريدلي سكوت

 وهاجم مدير تصوير فيلم Gladiator II، مخرج الفيلم الشهير، ريدلي سكوت، واصفا إياه بالكسل.

وقال  مدير تصوير فيلم Gladiator: إن المخرج الشهير ريدلي سكوت، أصبح كسولا للغاية، وغير صبور، علاوة على استخدامه كاميرات متعددة لتصوير أكبر قدر ممكن من اللقطات في وقت واحد.
‏وأضاف في تصريحات صحفية، أن سكوت يترك المعدات ظاهرة في الخلفية، ويقوم بإزالتها أثناء مرحلة المونتاج.

Image

الإسرائيلية يوفال جونين تسرق دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في Gladiator II

 كما كشفت تقارير صحفية جديدة، أن الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen، سرقت دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في فيلم Gladiator II.

وذكرت التقارير الصحفية أن الممثلة الإسرائيلية أعادت تمثيل جميع مشاهد الممثلة مي القلماوي، لتظهر على الشاشة بدلًا منها، على الرغم من ظهور مشاهد مي القلماوي في العروض الدعائية الأولية للفيلم.

Yuval Gonen - IMDb
 الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen، كلمتك

تفاصيل حذف مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي من فيلم Gladiator II

وفوجئ مشاهدو فيلم Gladiator II، بحذف جميع مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية "مي القلماوي"، بالكامل من أحداث الفيلم، على الرغم من وجودها في العروض الدعائية الأولية للفيلم والتي كانت تشير إلى أنها ستلعب دورًا رئيسيًّا.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية أنه يعتقد أن حذف جميع مشاهد مي القلماوي، جاء بسبب إدانتها العلنية للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في فلسطين.

Image

تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

 فيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

هجوم على مدرسة مملوكة للفنان راغب علامة في بيروت بسبب حسن نصر الله (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق