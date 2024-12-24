مشاهير العرب - عمرو يوسف لـ«الأسبوع»: «درويش» فيلم تشويق وإثارة.. وكندة علوش بخير وتعافت من مرضها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - فنان متميز، تخرج في كلية الحقوق، ثم دخل مجال الإعلانات والبرامج، ليحالفه الحظ بعد ذلك في اقتحام عالم التمثيل على يد الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل «الدالي»، إلى أن انطلق بعد ذلك ليكتب شهادةَ ميلاده كممثل موهوب من خلال عدد من الأعمال المتميزة التي قدمها للجمهور، منها «ولاد رزق، طرف ثالث، المواطن إكس، طايع، شقو، نيران صديقة، الكتيبة 101 وغيرها. كلمتك التقتِ الفنان عمرو يوسف في حوار تحدَّث خلاله عن كواليس التحضير للجزء الثاني من فيلم «شقو»، وفيلمه الجديد «درويش»، وسر التعاون المستمر مع الفنان محمد ممدوح، ورأيه في فيلم «ولاد رزق»، وتفاصيل الحالة الصحية لزوجته الفنانة كندة علوش.

- حدِّثنا عن الحالة الصحية لزوجتك الفنانة كندة علوش.

الحمد لله، (كندة) حاليًّا في حالة صحية جيدة وعلى ما يرام، وتعافت من مرضها.. الحمد لله.

- حدِّثنا عن تكريمك مؤخرًا في مهرجان «the best» كأفضل ممثل سينما لعام 2024.. وماذا يمثل لك كل تكريم تحصل عليه؟

الحمد لله، سنة 2024 ربنا كرمني فيها كرم كبير جدًّا، سواء بمشاركتي في فيلم «شقو» أو «ولاد رزق» الجزء الثالث، والحمد لله سعيد للغاية بتكريمي في المهرجان، وهو أمر مهم جدًّا بالنسبة لي.

- ماذا عن تطورات التحضير للجزء الثاني من فيلم «شقو».. بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول؟

حاليًّا نحن في مرحلة كتابة مشاهد الجزء الثاني من فيلم (شقو)، ولن نبدأ تصويره إلا عندما نكون واثقين أنه سيكون أفضل من الجزء الأول، ونحضِّر له بهدوء تام مع المخرج كريم السبكي.

- هل هناك تطور لشخصيات الجزء الثاني من «شقو»؟

هناك تطور في الشخصيات بالتأكيد، لأنه إذا لم يكن هناك أي تطور فلم نكن لننفذه من الأساس، لكن حتى الآن ليس بإمكاني أي شيء أستطيع أن أصرح به عن الفيلم إلا عندما نبدأ التصوير فعليًّا.

- ما سبب التفاهم الكبير الذي لاحظه الجمهور بشكل واضح في مشاهد الفيلم بينك وبين الفنان محمد ممدوح؟

محمد ممدوح أخي وحبيبي واشتغلت معه في أكثر من عمل فني، وهو ممثل «تقيل جدًّا»، والشغل معه متعة كبيرة للغاية.

- وماذا عن تقييمك لتجربة فيلم «ولاد رزق» الجزء الثالث مع المخرج طارق العريان؟

سعيد جدًّا بتجربة «ولاد رزق»، وآخرها الجزء الثالث الذي حقق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا وغير طبيعي وحصد إيرادات ضخمة، والفيلم سلسلة أحبها الجمهور وتعلَّق بها وبأبطالها، وسعيد دائمًا بتعاوني مع المخرج الكبير طارق العريان.

- حدِّثنا عن تجربتك الجديدة في فيلم «درويش» الذي تصور مشاهده حاليًّا؟

بالفعل، أصوِّر حاليًّا مشاهد فيلم «درويش»، ويتبقى لنا أيام قليلة وننتهي من تصوير كافة المشاهد، وهو عمل أتحمس له كثيرًا منذ أن قرأت السيناريو في البداية، وكاتب السيناريو هو وسام صبري الذي كتب أيضًا فيلم (شقو)، وأحب التعاون معه جدًّا، والحقيقة هو كاتب فيلم حلو جدًّا، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

- ما تفاصيل شخصيتك فى فيلم «درويش».. وحكايتك مع باقي أبطال العمل؟

الرحلة لم تكن وليدةَ اللحظة، بل استغرقت أربع سنوات من العمل مع الكاتب وسام صبري لخلق شخصية وعالم «درويش»، وأقدم خلاله دور رجل يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن ببراعة بين الفكاهة والمكر والبساطة والتخطيط المحكم. ويقدم (درويش) مزيجًا متناغمًا من الإثارة والمرح، في قالب خفيف ومثير. ومن خلال أحداثه المشوقة يعيد «درويش» تعريف البطولة بشكل غير تقليدي، متجاوزًا الصورة النمطية للبطل المعتاد.ويشارك في هذا العمل السينمائي نخبة من نجوم السينما، الذين أسعد دائمًا بوجودي معهم، منهم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وغيرهم من الفنانين، وسعيد جدًّا بالعمل مع هذه الكوكبة من النجوم، خاصة دينا الشربيني التي عملت معها في أكثر من عمل فني.