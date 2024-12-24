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استكشاف طه حسين من ست زوايا في العدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

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استكشاف طه حسين من ست زوايا في العدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

استكشاف طه حسين من ست زوايا في العدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - صدر اليوم الثلاثاء العدد الأسبوعي الجديد رقم 360 من مجلة مصر المحروسة الإلكترونية، وهي مجلة ثقافية تعني بالآداب والفنون، تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وترأس تحريرها الدكتورة هويدا صالح.

موضوعات مجلة مصر المحروسة 

تكتب رئيس التحرير عن الـ"ستريو تايب" في الدراما التلفزيونية مسلسل "فاتن أمل حربي" نموذجا، موضحة أن أخطر ما واجه المسلسل هو الاستقطاب، مما أعمى البصائر عن المناقشة الفنية للعمل، فنحن في النهاية أمام عمل فني له اشتراطاته الجمالية المتعارف عليها، فكتابة السيناريو الدرامي له اشتراطات جمالية، كما أن الأداء والتمثيل والإخراج والتصوير والموسيقى التصويرية لها جماليات بات متعارفا عليها.

 

وفي باب "كتب ومجلات" يقدم مصطفى علي عمار عرضا لكتاب "بصيرة حاضرة.. طه حسين من ست زوايا" للدكتور عمار علي حسن، الذي أعتمد فيه على ست زوايا لدراسة مشروع طه حسين وهي: (المنهج، والنص، والذات، والصورة، والموقف، والأفق). 

فلم يترك د. عمار جانبا من جوانب حياة طه حسين العلمية والأدبية والأخلاقية وحتى الأسرية منذ مولده حتى وفاته إلا تطرق لها، وخاتمة الكتاب يعدد د. عمار ثلاث نقاط مأخوذة على مشروع عميد الأدب العربي. 

وأكد أنها لا تنتقص من مشروعه العملاق، موضحا أسبابها وهي: عدم إعطائه التصوف موضعه في الثقافة الإسلامية، وإغفاله دور الموروث في بناء مشروع ثقافي، وعدم وضع منتجنا الثقافي الحديث والمعاصر في مقارنة مع الغرب على غرار ما حدث مع تراث العرب الأقدمين، وغيرها من الموضوعات. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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