مشاهير العرب - خالد سليم: أعود للدراما الرمضانية مع ياسمين عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 12:16 مساءً - يشارك النجم خالد سليم، الفنانة ياسمين عبد العزيز، في مسلسلها الجديد «وتقابل حبيب»، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025.

ويجسد خالد سليم، خلال العمل شخصية «يوسف» زوج نيكول سابا الصديقة المقربة للشخصية الرئيسية في الأحداث.

وعبّر خالد سليم، عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، قائلا: إن ياسمين عبد العزيز فنانة كبيرة وموهوبة ومتميزة، (وكل الناس بتحبها)، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وأضاف «سليم» في تصريحات خاصة لـ كلمتك، أن المسلسل يتضمن قصة وحكاية مختلفة، وتابع مازحا: "قاعد على قلوبكم 30 حلقة فى رمضان".

مسلسل «وتقابل حبيب» يشارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم كريم فهمي، وندى موسى، وأنوشكا، وبدرية طلبة، وإيمان سيد، ونيكول سابا وصلاح عبد الله، ومحمود ياسين «جونيور»، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.