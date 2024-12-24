مشاهير العرب - وائل جسار الأعلى أجرا.. وعودة آمال ماهر.. خريطة حفلات المطربين فى رأس السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - مع اقتراب نهاية العام، يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة أبرز حفلات رأس السنة 2025، والحضور لنجومهم المفضلين، حيث تعد فرصة للاحتفال ببداية جديدة للعام، عبر الأجواء الموسيقية.

وتشهد أجواء الاحتفال هذا العام، العديد من الحفلات لكبار النجوم المميزين في عالم الغناء، حيث سيكون هناك تنوع في الحفلات بين الأغاني الشعبية والطربية والفلكلورية.

ويستعد الفنان وائل جسار، للظهور على الساحة في فندق سميراميس بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 31 ديسمبر، وعلمت "الأسبوع" أنه من المقرر أن يتقاضى وائل جسار خلال حفله حوالي 40 ألف دولار، ويأتي ذلك الحفل بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الأحداث السياسية في لبنان التي جعلته يعتذر عن إحياء العديد من الحفلات في مصر.

كما يحيي الفنان تامر عاشور، حفله الخاص بمناسبة رأس السنة وذلك في 28 من ديسمبر الجاري، في فندق راديسون بلو، في منطقة أليكس ويست بالإسكندرية، وسط أجواء ساحرة، وكانت " الأسبوع" قد علمت أنه من المقرر أن يتقاضى الفنان خلال حفله حوالي مليون و200ألف جنيه، ويقدم تامر عاشور، العديد من أعماله الغنائية القديمة والحديثة التي يعشقها الجمهور، والمتوقع أن يحظى الحفل بحضور جماهيري ضخم.

وتعود آمال ماهر، بعد غياب دام فترة طويلة، حيث من المقرر أن تحيي حفل رأس السنة، هذا العام، في مسرح تياترو بمول أركان في الشيخ زايد، وذلك بعد طرحها أغنيتها الجديدة "أنا بخير" مما يجعل هذا الحفل من أكثر الحفلات المنتظرة في مصر.

ويحيي الفنان محمد منير، حفله الغنائي، الذي ينتظره عشاقه وذلك بعد فترة غياب بسبب حالته الصحية، حيث من المقررأقامته في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، حيث يشارك في الحفل مع فريق مسار إجباري ومغني الراب عفروتو، هذا الحفل يعد من أبرز حفلات رأس السنة في مصر لهذا العام، ويجمع بين جيلين من النجوم الذين يمثلون الطابع الشعبي والموسيقى المعاصرة.

كما يطل الفنان محمد حماقي، في موسم حفلات رأس السنة يوم 31 ديسمبر بفندق سميراميس بالقاهرة، ويشهد الحفل باقة من أبرز اغاني حماقى القديمة والجديدة، التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

كما يحيي الفنان رامي صبري، حفلا غنائيا بمناسبة احتفالات رأس السنة 2025، يوم 31 من ديسمبر، بفندق كونكورد السلام، ويقدم خلاله باقة من أبرز أعماله الغنائية التي يحبها الجمهور