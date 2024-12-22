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بسبب العوضي، ياسمين عبد العزيز تعلق على استغلال اسمها بالمهرجانات السينمائية: شغل رخيص لصالح الترند - أخبار كلمتك

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بسبب العوضي، ياسمين عبد العزيز تعلق على استغلال اسمها بالمهرجانات السينمائية: شغل رخيص لصالح الترند - أخبار كلمتك

بسبب العوضي، ياسمين عبد العزيز تعلق على استغلال اسمها بالمهرجانات السينمائية: شغل رخيص لصالح الترند - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - خرجت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن صمتها، للتعليق على استغلال اسمها، في ظهور الفنان أحمد العوضي، بالمهرجانات السينمائية والحفلات الفنية.

ونشرت “ياسمين” عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدد من الفيديو المنتشرة على الصفحات، والتي استخدمت اسمها في ظهور أحمد العوضي في إحدى الحفلات الفنية.

وعلقت “ياسمين” على الفيديوهات المنتشرة بقولها “كفاية ذكر واستغلال اسمي  في أي خبر وأنا مش موجودة فيه لأن ده شغل رخيص لصالح الترند”.

علي جانب آخر، بدأت النجمة ياسمين عبد العزيز تصويرأولى مشاهدها في فيلم زوجة رجل مش مهم بمشاركة أكرم حسني، بين الديكور الرئيسي للعمل.

وتلعب ياسمين عبد العزيز شخصية سيدة مرتبطة بأحد الرجال، لكنها تجد فيه صفات تجعله غير مهم عند الجميع، مما يجعلها تدخل في مشاكل معه، وتطلب منه أن يغير من شخصيته ليصبح مهم.

ويشارك بفيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني وسيكون المخرج معتز التوني بديلًا للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، ويأتي الفيلم من تأليف شريف الليثي.

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وكان المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، يعكف على الانتهاء من كتابة فيلم جديد للنجمة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية، إلا أن المهام الإخراجية ذهبت لمخرج الكوميديا معتز التوني.

 

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فيلم دراما كوميدي لـ ياسمين عبد العزيز

وقال خالد جلال إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأنه عمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها”.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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