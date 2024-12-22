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مشاهير العرب - بعد نقله للعناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد نقله للعناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد نقله للعناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:54 صباحاً - تعرض السيناريست بشير الديك، خلال الأيام الماضية، لتدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل على إثره، للعناية المركزة، وهو الأمر الذي أثار قلق أسرته ومحبيه.

تطورات الحالة الصحية لـ بشير الديك

وقرر الأطباء المعالجون للكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك، منع الزيارة عنه أثناء خضوعه للعلاج، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية وفقد الوعي بشكل كامل نتيجة لتفاقم مشاكل الكلى التى يعانى منها، على التنفس باستخدام الأجهزة في الوقت الحالي، مع متابعة دائمة لحالة الصحية.

بشير الديك
بشير الديك

ابنة بشير الديك تفجر مفاجأة عن حالته الصحية

وفي وقت سابق، كشفت ابنة بشير الديك، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، قائلة: «للأسف بابا دخل تاني الرعاية في المستشفى.. والمرة دي الموضوع بقى مختلف خالص.. للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تاني.. المشكلة في الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضى.. روحنا امبارح وقت الزيارة لاقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جداً وبيؤلمه وما حدش كان واخد باله والمفروض إنه في الرعاية المركزة».

بشير الديك
بشير الديك

زوجة بشير الديك تكشف تطورات حالته الصحية

وكانت زوجة السيناريستبشير الديك، قد كشفت تطورات الحالة الصحية له بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة أدت إلى دخوله العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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