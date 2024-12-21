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ياريت أهالينا ماربونا، أغنية حمادة هلال الجديدة تحقق 22 مليون مشاهدة في 3 أيام - أخبار كلمتك

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ياريت أهالينا ماربونا، أغنية حمادة هلال الجديدة تحقق 22 مليون مشاهدة في 3 أيام - أخبار كلمتك

ياريت أهالينا ماربونا، أغنية حمادة هلال الجديدة تحقق 22 مليون مشاهدة في 3 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - احتفي النجم حمادة هلال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" بنجاح أغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ماربونا" والتي طرحها قبل أيام.

أغنية ياريت أهالينا ماربونا 

ونشر حمادة هلال بوستر للأغنية وعلق عليه قائلا: “الحمدلله أغنية ياريت أهالينا ماربونا تحقق 22 مليون مشاهدة علي جميع المنصات خلال 3 أيام”.

 الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري، مكس الصوت وماستر هاني محروس.

مسلسل المداح 5 

وفي سياق آخر، يواصل النجم حمادة هلال تصوير مشاهد وأحداث الجزء الخامس من مسلسل “المداح” والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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