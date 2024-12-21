ياريت أهالينا ماربونا، أغنية حمادة هلال الجديدة تحقق 22 مليون مشاهدة في 3 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - احتفي النجم حمادة هلال عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" بنجاح أغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ماربونا" والتي طرحها قبل أيام.

أغنية ياريت أهالينا ماربونا

ونشر حمادة هلال بوستر للأغنية وعلق عليه قائلا: “الحمدلله أغنية ياريت أهالينا ماربونا تحقق 22 مليون مشاهدة علي جميع المنصات خلال 3 أيام”.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري، مكس الصوت وماستر هاني محروس.

مسلسل المداح 5

وفي سياق آخر، يواصل النجم حمادة هلال تصوير مشاهد وأحداث الجزء الخامس من مسلسل “المداح” والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025

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