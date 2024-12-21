مشاهير العرب - نادين نسيب نجيم تكشف عن كيفية حصولها على جاكيت مايكل جاكسون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - أعربت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن سعادتها وفخرها بحصولها على سترة كان يملكها الفنان مايكل جاكسون.

وشاركت نجيم متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو ظهرت خلاله مرتديه السترة الخاصة بـ مايكل جاكسون، وقالت في الفيديو: «لا أعصابي حمل اللي بيحصل ولا قلبي، ولا استوعب ما يحدث، وسوف أخبركم أحلى شئ في حياتي».

وأضافت: «اليوم أهداني شخص قريب من جاكسون الـ جاكيت الخاص بالراحل الذي ارتداه في إحدى جلسات التصوير، إذ صنع هذا الجاكيت لمايكل جاكسون خصيصًا، وأنا مبسوطة أن مقاسه مثلي، وأنا أسعد مخلوقة على وجه الأرض، أني أرتدي جاكيت مايكل جاكسون».

فسخ خطوبة نادين نسيب نجيم

ومؤخرا أعلنت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن فسخ خطوبتها من رجل الأعمال ناريك ناربيكيان، دون الكشف عن الأسباب، وذلك بعد علاقة حب دامت لأكثر من عام.

وكتبت نادين نسيب نجيم، عبر خاصية «الاستوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «يسعدني أن أعلن أنني متزوجة رسميًا! لا، أنا عزباء وممتنة».

وكانت نادين نسيب نجيم، أعلنت خطبتها يوم 5 فبراير 2023، من خلال مشاركة فيديو أثناء احتفالها بعيد ميلادها، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر ناريك ناربيكيان خلال الفيديو وهو يعرض عليها الزواج، وسط تصفيق واحتفال كبير من الحاضرين.

وعلقت نجيم، على الفيديو قائلة: «كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي اليوم.. لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب! وقلت نعم».

آخر أعمال نادين نجيم

وكانت آخر أعمال نادين نجيم، هو مسلسل 2024، الجزء الثاني من مسلسل 2020 الذي عرض قبل ثلاثة أعوام، والجزء الجديد مؤلف من 15 حلقة، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نادين نجيم كل من محمد الأحمد، وكارمن لبس، ورفيق على أحمد، وآخرون.