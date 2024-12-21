زينة تكشف حقيقة مشاركتها في مسلسل تركي وكواليس تصوير العتاولة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - كشفت الفنانة زينة حقيقة تقديمها لدور في عمل درامي تركي جديد خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن السيناريو عرض عليها بالفعل، وهي في مرحلة القراءة حاليا.

زينة

وأضافت زينة خلال تصريحات مع برنامج "et بالعربي": "قرأت السيناريو بس الدنيا بتبقى مختلفة عندهم ، لأنهم بيكتبوا 5 حلقات وبعدها بيكملوا أثناء العمل عشان كدا لسه بشوف وإن شاء الله يبقى في حاجة كويسة".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

مسلسل العتاولة 2

وعن مسلسل "العتاولة 2" قالت: "نواصل التصوير حاليا في مدينة الإسكندرية.. وبالتأكيد نفتقد فريدة سيف النصر في الجزء الثاني من العمل لأني أحبها على المستوى الشخصي.. وجميع الفنانين الجدد في الجزء الثاني يقدمون أدوارا جديدة مغايرة لما قدمه النجوم السابقون بالعمل في الجزء الأول".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.