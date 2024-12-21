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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

زينة تكشف حقيقة مشاركتها في مسلسل تركي وكواليس تصوير العتاولة 2 - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - كشفت الفنانة زينة  حقيقة تقديمها لدور في عمل درامي تركي جديد خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن السيناريو عرض عليها بالفعل، وهي في مرحلة القراءة حاليا. 

زينة 

وأضافت زينة خلال تصريحات مع برنامج "et بالعربي": "قرأت السيناريو بس الدنيا بتبقى مختلفة عندهم ، لأنهم بيكتبوا 5 حلقات وبعدها بيكملوا أثناء العمل عشان كدا لسه بشوف وإن شاء الله يبقى في حاجة كويسة". 

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مسلسل العتاولة 2 

وعن مسلسل "العتاولة 2"  قالت: "نواصل التصوير حاليا في مدينة الإسكندرية.. وبالتأكيد نفتقد فريدة سيف النصر في الجزء الثاني من العمل لأني أحبها على المستوى الشخصي.. وجميع الفنانين الجدد في الجزء الثاني يقدمون أدوارا جديدة مغايرة لما قدمه النجوم السابقون بالعمل في الجزء الأول". 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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