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مشاهير العرب - غدا الجمعة.. عمر طاهر يتلقى عزاء والده بمسقط رأسه في سوهاج - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - غدا الجمعة.. عمر طاهر يتلقى عزاء والده بمسقط رأسه في سوهاج - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدا الجمعة.. عمر طاهر يتلقى عزاء والده بمسقط رأسه في سوهاج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - أعلن السيناريست والكاتب الصحفي عمر طاهر، موعد ومكان إقامة عزاء والده، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس.

وحدد عمر طاهر، غدا الجمعة 20 ديسمبر 2024، موعدًا لاستقبال واجب عزاء والده، موضحًا أنه سيقام في مندرة آل عبد الرحمن بـ مركز طما التابع لمحافظة سوهاج، حيث مسقط رأسه.

عمر طاهر ينعي والده بكلمات مؤثرة

وفي وقت سابق من اليوم، نعىعمر طاهر، والده بكلمات مؤثرة قائلا: «في أمان الله ورحمته سندي وضهري أبويا وصديقي وأغلى الحبايب.. مش لاقي كلام.. نسألكم الدعاء».

يذكر أن عمر طاهر، هو كاتب وصحفي مصري، وسجل فيلم «عمليات خاصة» الذي عرض عام 2007 أولى أعمال الفنية، ومن ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والتلفزيون وكان من أبرزهم مسلسل الرسوم المتحركة «سوبر هنيدي»، وفيلمين «كابتن مصر» و«طير إنت».

كما أنه برع في تأليف الأغاني ليتعاون خلال شواره الفني مع من نجوم الفن في مصر والوطن العرب أبرزهم: أصالة، رامي صبري، كذلك له تجربة في مجال التقديم التلفزيوني وكان من أبرز البرامج التي شارك في إعدادها: «مصري أصلي، آخر كلام، على مسئوليتي»، كما صدر له العديد من الكتب والدواوين الشعرية من أبرزها: شكلها باظت، وجر ناعم.

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ياسر ابراهيم

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ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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