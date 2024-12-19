أيمن بهجت قمر: محمد رمضان مش نمبر وان ومحققش نجاحات في السينما (فيديو) - أخبار كلمتك

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أيمن بهجت قمر: محمد رمضان مش نمبر وان ومحققش نجاحات في السينما (فيديو) - أخبار كلمتك

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أيمن بهجت قمر: محمد رمضان مش نمبر وان ومحققش نجاحات في السينما (فيديو) - أخبار كلمتك

أيمن بهجت قمر: محمد رمضان مش نمبر وان ومحققش نجاحات في السينما (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:15 مساءً - قال السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر:"محمد رمضان مش نمبر وان، وقلت كده بعد عدم نجاح فيلم آخر ديك في مصر".

قوة تامر حسني 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس":"لو تامر حسني كان عمل فيلم آخر ديك في مصر، كان هينجح العمل، وهو بالنسبة لي نمبر وان مش محمد رمضان".

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ندم أيمن بهجت قمر

وتابع:"فيلم آخر ديك في مصر، مش استايل محمد رمضان وكان الأفضل إننا نعرض الفيلم على تامر حسني، علشان العمل يحقق نجاح".

هل محمد رمضان نمبر وان في السينما؟

وأشار:"محمد رمضان لم يحقق في السينما مثلما حقق في الدراما التليفزيونية والأغاني، ولم يحقق الإيرادات التي تجعل نمبر وان في السينما".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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