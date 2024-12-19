أيمن بهجت قمر: محمد رمضان مش نمبر وان ومحققش نجاحات في السينما (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:15 مساءً - قال السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر:"محمد رمضان مش نمبر وان، وقلت كده بعد عدم نجاح فيلم آخر ديك في مصر".

قوة تامر حسني

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس":"لو تامر حسني كان عمل فيلم آخر ديك في مصر، كان هينجح العمل، وهو بالنسبة لي نمبر وان مش محمد رمضان".

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ندم أيمن بهجت قمر

وتابع:"فيلم آخر ديك في مصر، مش استايل محمد رمضان وكان الأفضل إننا نعرض الفيلم على تامر حسني، علشان العمل يحقق نجاح".

هل محمد رمضان نمبر وان في السينما؟

وأشار:"محمد رمضان لم يحقق في السينما مثلما حقق في الدراما التليفزيونية والأغاني، ولم يحقق الإيرادات التي تجعل نمبر وان في السينما".

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