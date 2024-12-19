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مشاهير العرب - أهالي بولاق يحتفون بـ أحمد العوضي أثناء تصوير مسلسل «فهد البطل» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أهالي بولاق يحتفون بـ أحمد العوضي أثناء تصوير مسلسل «فهد البطل» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أهالي بولاق يحتفون بـ أحمد العوضي أثناء تصوير مسلسل «فهد البطل» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أهالي بولاق يحتفون بـ أحمد العوضي أثناء تصوير مسلسل «فهد البطل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بحسن استقبال أهالي بولاق له، أثناء تصويره مشاهد مسلسله «فهد البطل» المقرر عرضه خلال ماراثون دراما رمضان 2025.

وشارك العوضي متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع الفيديو الذي وثق لحظة استقبال أهالي مدينة بولاق له بحفاوة شديدة، وعلق قائلا: «أحلي استقبال من أهلي وإخواتي في بولاق.. واحنا بنصور فهد البطل رزقي حب أخواتي ليا».

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي ويشارك في البطولة عددًا من النجوم أبرزهم ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، كما جار التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وأشار أحمد العوضي، في تصريحات لبرنامج «Arab Wood»، إلى نوعية العمل قائلا: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، المسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي».

آخر أعمال أحمد العوضي

وتألق أحمد العوضي في ماراثون رمضان 2024 من خلال مسلسل حق عرب وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي إلى جانب كل من «دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران»، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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