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ع توقيت قلبي، نجوى كرم تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة - أخبار كلمتك

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ع توقيت قلبي، نجوى كرم تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة - أخبار كلمتك

ع توقيت قلبي، نجوى كرم تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:37 مساءً - كشفت الفنانة نجوى كرم عن تفاصيل أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “ع توقيت قلبي”، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

نجوى كرم 

وقالت نجوى كرم خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي” إن الأغنية من كلمات مازن ضاهر وألحان عماد شمس الدين وتوزيع هادي شرارة.

وأضافت نجوى أنها انتهت خلال الفترة الماضية من تسجيل عدد كبير من الأغاني إلا أنها كانت تنتظر هدوء الأوضاع فى لبنان لكي تطرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

جولة غنائية لـ نجوي كرم

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم للقاء جمهورها في جولة غنائية مميزة، وتشمل نخبة من أبرز المسارح والقاعات العربية والعالمية.

وتنطلق نجوى كرم في جولة غنائية عربية وعالمية بحفلين فى دولة الإمارات العربية المتحدة، من على مسرح دبي أوبرا يوم 29 ديسمبر 2024، حيث ستشدو نجوى بأجمل أغنياتها.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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