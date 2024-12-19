ورش وعروض فنية ضمن مبادرة "بداية" في القومي لثقافة الطفل غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - يواصل المركز القومي لثقافة الطفل تقديم برنامج "جمعة وسبت إجازة " ضمن مبادرة "بداية" بالحديقة الثقافية للأطفال، غدًا الجمعة 19 ديسمبر 2024.

تقام غدًا العديد من الورش والعروض الفنية منها:

ورش تفاعلية بالقومي لثقافة الطفل



ورشة تشكيل بالورق _ورشة إعادة تدوير _ورشة حكي وقراءة حرة _ ورشة رسم وتلوين _ رسم علي الوجه _عرض أراجوز .



الجدير بالذكر أن برنامج "جمعة وسبت إجازة" يقام بالحديقة الثقافية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويقدم المركز القومي لثقافة الطفل جميع الأنشطة مجانًا للأطفال.

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