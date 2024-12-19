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ورش وعروض فنية ضمن مبادرة "بداية" في القومي لثقافة الطفل غدًا - أخبار كلمتك

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ورش وعروض فنية ضمن مبادرة "بداية" في القومي لثقافة الطفل غدًا - أخبار كلمتك

ورش وعروض فنية ضمن مبادرة "بداية" في القومي لثقافة الطفل غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - يواصل المركز القومي لثقافة الطفل تقديم برنامج "جمعة وسبت إجازة " ضمن مبادرة "بداية" بالحديقة الثقافية للأطفال، غدًا الجمعة 19 ديسمبر  2024.

تقام غدًا العديد من الورش والعروض الفنية منها:

 

ورش تفاعلية بالقومي لثقافة الطفل


ورشة تشكيل بالورق _ورشة إعادة تدوير _ورشة حكي وقراءة حرة _ ورشة رسم وتلوين _ رسم علي الوجه _عرض أراجوز .
 

الجدير بالذكر أن برنامج "جمعة وسبت إجازة" يقام بالحديقة الثقافية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويقدم المركز القومي لثقافة الطفل جميع الأنشطة مجانًا للأطفال.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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