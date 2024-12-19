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المطرب أبو يكشف موعد طرح "الحرب العالمية" - أخبار كلمتك

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المطرب أبو يكشف موعد طرح "الحرب العالمية" - أخبار كلمتك

المطرب أبو يكشف موعد طرح "الحرب العالمية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - كشف المطرب "أبو" عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة المعنونة بـ"الحرب العالمية".

وسيطرح أبو اغنية الحرب العالمية يوم السبت المقبل وهي الأغنية التي تم تأجيلها عدة أشهر بسبب العدوان على لبنان وغزة الذي خلف آلاف الشهداء.

فى سياق آخر  أحيا الفنان "أبو"،مؤخرًا، حفلًا موسيقيًّا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد الحفل تفاعلا كبيرا بين الجمهور و"أبو" الذي بدأ حفلته معربًا عن بالغ سعادته بتواجده للمرة الأولى على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية وسط جمهوره السكندري، وتقدم بالشكر للمكتبة والقائمين عليها على التنظيم الرائع لدورة مهرجان الصيف هذا العام.

أبرز الأغاني

كما قدم باقة من أغانيه المميزة أبرزها أغاني ألبومه الجديد "فارق ع الكل" ومنها "دغدغة" و"هوليلا" بجانب أغنياته الشهيرة "3 دقات"، "ملك الفبركة"، "انتي حلوة"، "مسافر"، "إلى حد ما"، يجي منها"، "أهواك"، "حبيبي يا ليل" والعديد من الأغنيات الأخرى.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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