"يوم مصري نيبالي" بالقومي لثقافة الطفل، الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - ينظم المركز القومي لثقافة الطفل بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، احتفالية ثقافية فنية بعنوان "يوم مصري نيبالي"، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب يوم الأحد القادم 22 ديسمبر، ويتضمن اليوم مسابقات في الرسم وفن الأركيت والتصوير الفوتوغرافي، وتجربة الزي النيبالي التقليدي.

يوم مصري نيبالي

وعلى المسرح الكبير تبدأ فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ودولة نيبال، وكلمة الباحث أحمد عبد العليم رئيس المركز، ثم كلمة سفير دولة نيبال، ثم كلمة الأمين العام للمجلس ويعقبها مجموعة من الفقرات الفنية كعرض استعراضي لفرقة "بنات وبس"، وعرض لفريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم، عرض عرائس ماريونت. وعرض الأراجوز، ورشة حكي عن نبيال.

وفي الختام يتم توزيع الجوائز على الأطفال الفائزين في مسابقة "نيبال في عيون أطفال العالم"، وتقديم درع للسفير مقدم من المركز القومي لثقافة الطفل.

كما يقام على هامش اليوم العديد من المعارض الفنية منها معرض رسومات نيبال في عيون أطفال مصر، معرض اللعبة اليدوية، معرض أشغال يدوية، معرض لأحدث إصدارات المركز، معرض أركت، معرض تراثي من سفارة نيبال، معرض الحرفي الصغير (الرسم على الزجاج- صناعة الشمع)، معرض الحرف البيئية.

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