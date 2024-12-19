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تايلور سويفت تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 (صور) - أخبار كلمتك

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تايلور سويفت تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 (صور) - أخبار كلمتك

تايلور سويفت تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - تايلور سويفت، احتفلت الفنانة تايلور سويفت، بعيد ميلادها الـ ٣٥، في أحد مطاعم ولاية لوس أنجلوس، بصحبة عدد من أصدقائها، وحبيبها ترافيس كيلسي.

وتألقت تايلور سويفت، خلال حفل عيد ميلادها، عبر ارتدائها فستان أسود بسيط وأنيق.

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حقيقة خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

كشف موقع ET الفني الشهير، حقيقة الأخبار التي انتشرت مؤخرا، وتفيد بخطوبة كل من النجمة تايلور سويفت، ولاعب كرة القدم ترافيس كيلسي.

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 وأكد الموقع الفني، أن ثنائي أمريكا الأشهر، ليس مخطوبين حتى الآن، وأن ما قاله، تروي أيكمان في أحدث حلقة من البودكاست "Pardon My Take"، هو شائعة وليس له أي أساس من الصحة.

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وكان تروي أيكمان، قال مؤخرا: "لقد تواصل معي شخص ما.. وقال إنه تايلور وترافيس، قد يكون مخطوبين بالفعل.. لذا ربما كنت أنا من كشف القصة".

 

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حبيب تايلور سويفت يرقص بصحبتها على المسرح في حفل لندن 

في سياق متصل، استدعت المغنية الأمريكية الشهيرة، تايلور سويفت، مؤخرا تايلور كيلسي، حبيبها، لاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي، لمشاركتها في أحد العروض، خلال حفلها الدي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وظهر ترافيس كيلسي، علي خشبة المسرح، وهو يرتدي بذلة كاملة، وشارك تايلور سويفت، والراقصين في تأدية أحد العروض، في حفل لندن، وسط ترحيب وتشجيع من الجمهور، للاعب الكرة.

تايلور سويفت تبارك لصديقتها سيلينا جوميز على خطوبتها

أنيا تايلور جوي عن فيلم DUNE 3: أنا من أشد المعجبين بالمشاركين في هذا المشروع

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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