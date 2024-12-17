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بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد، تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية - أخبار كلمتك

بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد، تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية - أخبار كلمتك

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بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد، تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية - أخبار كلمتك

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بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد، تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية - أخبار كلمتك

بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد، تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:05 مساءً - كشفت الفنانة تيسير فهمي تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بمتحور كورونا الجديد.

وقالت تيسير فهمي لـ "كلمتك": "إن حالتها الآن أفضل والحمد لله، لكن الدور صعب للغاية وهو منتشر الآن بشكل كبير".

 

وأضافت: “أنا الحمد لله أفضل الآن وأخف بشكل تدريجي”.

 

أسباب ابتعاد تيسير فهمي عن الساحة الفني

 وفي وقت سابق، كشفت الفنانة تيسير فهمي، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة، مؤكدة أنها لا تشعر بالغياب بسبب عرض أعمالها القديمة عبر شاشات التلفزيون.

وقالت تيسير فهمي من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: “أنا عندما توقفت لم أشعر بالغياب لأن أعمالي القديمة بتتعرض على كل القنوات، والواحد مبيحسش أنه غاب عن الشاشة، لأنه بيفضل في تلاقي بين الجمهور والفنان حتى لو ابتعد النجم، لأن أعماله مستمرة في العرض.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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