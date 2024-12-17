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مشاهير العرب - «افتكروني مجنونة».. زينة تكشف تفاصيل جديدة بشأن ولادة طفليها في أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «افتكروني مجنونة».. زينة تكشف تفاصيل جديدة بشأن ولادة طفليها في أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «افتكروني مجنونة».. زينة تكشف تفاصيل جديدة بشأن ولادة طفليها في أمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - كشفت الفنانة زينة، عن تفاصيل جديدة بشأن ولادتها في أمريكا، مشيرة إلى أن الولادة في الغربة ليست سهلة كما يعتقد الكثيرون.

وقالت زينة خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش: «أنا شوفت في حياتي حاجات محدش يقدر يتجاوزها، ومحدش يقدر يعيش اللي أنا عيشته، مرحلة أني بولد في الغربة لوحدي وولادي اتولدوا تعبانين أوي وكل يوم بكتشف فيهم مرض جديد.. وأنا فاكرة أنهم كتفوني عشان يغيرولي على الجرح.. اسمع أن الوالدة المفروض تاكل كويس».

وتابعت: «في المستشفى افتكروا أني مجنونة وجابولي شيخ ودكتورة نفسية وكانوا هياخدوا عيالي مني والمترجمة قالتلي اسكتي خالص عشان عيالك أمريكان وهيخدوهم، والدكتورة الكبيرة قالتلي لو كل الأمهات في البلد بتاعتك زيك دي تبقى أعظم بلد في العالم».

آخر أعمال زينة

تنتظر زينة عرض فيلمها «بنات الباشا» الذي انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعي.

كما انتهت أيضاً من تصوير فيلم الدشاش والذي تشارك فيه إلى جانب الفنان محمد سعد وباسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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