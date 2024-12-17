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حسين الجسمي مهنئا قطر بعيدها الوطني: جيران نفاخر بهم وبإنجازاتهم - أخبار كلمتك

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حسين الجسمي مهنئا قطر بعيدها الوطني: جيران نفاخر بهم وبإنجازاتهم - أخبار كلمتك

حسين الجسمي مهنئا قطر بعيدها الوطني: جيران نفاخر بهم وبإنجازاتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - هنأ المطرب الإماراتي حسين الجسمي دولة قطر وشعبها بعيدها الوطني.

وكتب حسين الجسمي في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: في ذكرى اليوم الوطني القطري.. تجتمع القلوب بمشاعر المحبة والفخر لأهلها الأشقاء الأوفياء.. جيران نفاخر بهم وبإنجازاتهم التي أبهرت العالم وبتاريخهم وتراثهم الأصيل وتقدمهم المشهود كل عام وقطر بقيادتها وشعبها الوفي في رفعة وازدهار وأمان دائم.

وفي وقت سابق، أنشد الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حملت عنوان “عيد الاتحاد”، من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربیة المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

 

أغنية حسين الجسمي للإمارات

وبحسب بيان نشره حسين الجسمي أن الأغنية استذكرت في أبياتها أمجاد الوطن وتفرده بين الأمم، بداية من جهود المؤسسين وصولًا إلى الحاضر الزاهر.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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