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مشاهير العرب - رغم حالته الصحية.. رشوان توفيق يقدم واجب العزاء لأسرة الفنان نبيل الحلفاوي «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رغم حالته الصحية.. رشوان توفيق يقدم واجب العزاء لأسرة الفنان نبيل الحلفاوي «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رغم حالته الصحية.. رشوان توفيق يقدم واجب العزاء لأسرة الفنان نبيل الحلفاوي «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - حرص الفنان رشوان توفيق، على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي والذي يقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ولفت حضور الفنان رشوان توفيق، لتقديم واجب العزاء في الراحل نبيل الحلفاوي، أنظار قطاع كبير من الجمهور نظرا لحالته الصحية.

عزاء الفنان نبيل الحلفاوي

وبدأ منذ قليل عزاء الفنان نبيل الحلفاوي، والمقام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وكان أبرز الحاضرين لعزاء الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والعديد من نجوم الفن، الذين حرصوا على الحضور لمساندة نجلي الفنان الراحل خالد ووليد.

رشوان توفيق في عزاء نبيل الحلفاوي

وفاة نبيل الحلفاوي

رحل نبيل الحلفاوي، عن عالمنا في 15 ديسمبر الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 77 عاما، بعد مسيرة فنية غنية بالأعمال السينمائية والدرامية.

وشيعت جنازة الفنان نبيل الحلفاوي الأحد الماضي من مسجد الشرطة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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