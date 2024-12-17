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مشاهير العرب - آخر ماتش شاهده نبيل الحلفاوي.. وسر النور الذي خرج من قبره - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - آخر ماتش شاهده نبيل الحلفاوي.. وسر النور الذي خرج من قبره - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آخر ماتش شاهده نبيل الحلفاوي.. وسر النور الذي خرج من قبره - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - أسألة كثيرة لا تزال تبحث عن إجابات بعد وفاة الفنان نبيل الحلفاوي، فما هو المرض الغامض الذي توفي بسببه نبيل الحلفاوي، وما آخر ماتش شاهده النجم الأهلاوي الكبير، وأخيرا ما هو سر النور الذي ظهر في مدفنه رغم أنه دفن ليلا؟

إجابات هذه الأسألة كانت لدى الإعلامي الكبير محمود سعد المعروف بصداقته لجميع الفنانين، منذ أن كان صحفيا في بدايات حياته.

بعد وفاة الفنان نبيل الحلفاوي، زاد اهتمام قطاع كبير من محبيه وجمهوره حول معرفة الأيام الأخيرة في حياة الفنان نبيل الحلفاوي، التي تصدرت مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي بعدما كشف عنها الإعلامي محمود سعد، الذي جمعته صداقة قوية بالنجم الراحل.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول الأيام الأخيرة في حياة الفنان نبيل الحلفاوي، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي.

نبيل الحلفاوي

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

كشف الإعلامي محمود سعد، في بث عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن الأيام الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي، قائلا: «زوجتي أبلغتني أن حالة نبيل الحلفاوي سيئة ووحشة جدا، وكلمت نبيل لبعض الوقت وقال لي إنه تعبان شوية».

وأضاف محمود سعد: «مرة قلت ايه ده انت بقيت عضم، نبيل قال لي أنا باكل كويس بأكل نص رغيف كل طقة، لكن حالته لم تكن تعجبني، وآخر مرة رأيته في أبريل في جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، سلمت عليه وكلمته قولتله برضة يا نبيل أنت خاسس أوي، قالي لا أنا بأكل كويس».

نبيل الحلفاوي

وتابع: «أنا كنت صديق مقرب جدا للفنان نبيل الحلفاوي، حتى أنه قال لأبنائه خالد ووليد أنه لما يتوفى أو يحصله حاجة يتصلوا بيا على طول، عشان أنا أكتر شخص يعرف كل شيء عن العائلة، مشيرا إلى أنه في يوم من الأيام وإحنا راجعين من دفن أسامة أنور عكاشة قالي أنا عندي مشكلة، المدفن بتاعي بعيد وفي زوايا صعبة وخايف إن أولادي ما يعرفوش يوصلوا للمدفن لكن أنا عامل خريطة للمدفن بتاعي وقلت لأولادي عليها، قولتله طيب خلاص، ومع ذلك توهنا برده زى ما قال».

وأردف: «يوم دفن نبيل الحلفاوي كان عجيب، هو توفي الساعة 2 ظهرًا، والدفنة كانت بعد العشاء، دفنته فكرتني بدفنة أبويا كانت الساعة 1 ليلا، دخلنا المقابر كانت ضلمة كحل، لما قربنا من المقبرة لقينا الدنيا منورة والقمر مكتمل بدر، وخلاص دفنا نبيل ومشينا».

وتابع: «لما كلمت نبيل الحلفاوي من 20 يوم كان عادي بس حالته كانت صعبة، هو كان يتمنى السلامة والخروج الآمن من هذه الدنيا وبالفعل خرج خروج آمن، وآخر ماتش اتفرج عليه الأهلي وزد في الدوري، نبيل دخل المستشفى وبعد 4 أيام انقضى السر الإلهي في منتهى الهدوء والتكريم، نبيل اللي طلبه أنه يذهب ويرحل من هذه الدنيا في هدوء، لأنه كان مصاب بمرض خطير في الدرجة الرابعة منه، بس مكناش نتصور كل شيء يخلص بهذه السرعة».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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