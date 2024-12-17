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خالد النبوي: عمري ما حسيت إني أب ونور الشريف تعرض لمحاولة اغتيال بسبب الاحتكار (فيديو) - أخبار كلمتك

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خالد النبوي: عمري ما حسيت إني أب ونور الشريف تعرض لمحاولة اغتيال بسبب الاحتكار (فيديو) - أخبار كلمتك

خالد النبوي: عمري ما حسيت إني أب ونور الشريف تعرض لمحاولة اغتيال بسبب الاحتكار (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - قال  الفنان خالد النبوي: إنه لم ير أفلامه في السينما مطلقا، مشيرا إلى أنه يتمنى استكمال العمل على فيلم مصطفى محمود لعرضه الفترة المقبلة، بعد توقف المشروع.

وأكد خالد النبوي خلال ندوته بمهرجان القاهرة، أن السوشيال ميديا من الممكن أن تفيد الفنان أو تضره، موضحا: "نور الشريف تعرض لمحاولة اغتيال من حيث الاحتكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

دور الأب

وتابع خالد النبوي أنه قدم دور أب على الشاشة، ولكنه لم يشعر في مرة أنه أب في الحقيقة، مشيرا إلى أنه  يعامل أبناءه كأصدقاء.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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