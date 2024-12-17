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مشاهير العرب - «السحر كان حقيقيا».. تعليق أحمد سعد بعد حفله الأخير في الرياض | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «السحر كان حقيقيا».. تعليق أحمد سعد بعد حفله الأخير في الرياض | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «السحر كان حقيقيا».. تعليق أحمد سعد بعد حفله الأخير في الرياض | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - أعرب الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادته بفعاليات حفله الأخير الذي أقيم في الرياض خلال الساعات القليلة الماضية، والذي قدم من خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية.

وفي هذا السياق، شارك أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» مقطع فيديو يكشف عن أبرز لقطات حفله الأخير في الرياض، معلقا عليها قائلا: «الرياض، كنتم رائعين!، من التدريبات إلى المسرح، كان السحر حقيقيًا، شكرًا لكم على الطاقة والجمهور وهذه الليلة الرائعة».

آخر أعمال أحمد سعد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، كانت أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهرة دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، أنا بحب الحاجات دي، ده أنا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابينـ، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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