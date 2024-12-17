أسرة السادات تفتح النار على محمد رمضان بعد سخريته من الرئيس الراحل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل أنور السادات، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المسئولين عن الإعلام ونقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين ضد كليب أغنية برج الثور لـ الفنان محمد رمضان، لأنه ليس طبيعيا الإساءة إلى الرموز".

أغنية برج الثور

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "أغنية برج الثور لـ محمد رمضان، غير مقبولة وليس لها قيمة في ظل الظروف الحالية لإعادة كيان الدولة والاستفادة من التاريخ ويبقى لنا حاضر ومستقبل".

سخرية محمد رمضان من الرئيس السادات



وتابع: "كيف يتم الإساءة لبطل الحرب والسلام؟ إزاي يتم الاستهزاء بالرموز؟ الناس بتدور تعمل تاريخ وإحنا بندور نضيع التاريخ ونسيء للرموز".

محمد رمضان واغنية برج الثور، كلمتك

وواصل: "هو بيعمل أغاني استعراضية تبقى بعيد عن رموز الدولة والقيادات الوطنية، غير مقبول وملوش لازمة اللي عمله في الأغنية، اللي عمله حاجة دمها تقيل".

ولفت إلى أنه يجب وضع ضوابط على كل الأغاني والمواد الفنية، والموضوع ليس متعلق بمحمد رمضان فقط، لأن الساحة الفنية أصبحت تستخف بالرموز وضرب عادات وتقاليد المجتمع.

وتابع: "المجتمع المصري بيحترم الكبير، فما بالنا بالزعماء والرؤساء ومن حققوا انتصارات في تاريخ مصر، الانتصار الوحيد في تاريخنا الحديث هو حرب أكتوبر تحقق في عصر السادات ويأتي محمد رمضان يستهزئ بالرئيس الراحل".

محاولة اعتذار محمد رمضان لأسرة السادات

وأشار إلى أن محمد رمضان حاول التواصل مع الأسرة ولكن ما قدمه استهزاء بالرئيس الراحل أنور السادات.

وظهر محمد رمضان في كليب أغنية برج الثور، بطريقة تشبه طريقة الرئيس الراحل أنور السادات المعروفة، ويدخن «البايب» الذي اشتهر به الرئيس الراحل خلال ظهوره العام.

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