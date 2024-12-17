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مشاهير العرب - مريم نعوم في ضيافة شيرين سليمان بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مريم نعوم في ضيافة شيرين سليمان بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مريم نعوم في ضيافة شيرين سليمان بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - تحل الكاتبة مريم نعوم، ضيفة على برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان من خلال شاشة صدى البلد، ومن المفترض أن تكشف الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياتها الفنية والشخصية وأهم أعمالها.

وفي هذا السياق، أعلنت شيرين سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة مريم نعوم، قائلة: «استنونا في لقاء خاص وحصري مع مريم نعوم، هنتكلم عن أعمالها القادمة».

وأضافت شيرين سليمان: «استنونا يوم الجمعة 11 مساء في لقاء خاص ومهم لكل عشاق الفن».

آخر أعمال مريم نعوم

جدير بالذكر، أن آخر أعمال مريم نعوم مشاركتها في مسلسل «دواعي سفر» من بطولة النجم أمير عيد، والذي دارت أحداثه حول إبراهيم الذي يجسد شخصيته الفنان كامل الباشا والذي يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع جاره الشاب علي الذي يجسده أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى، ليقرر إبراهيم تغيير حياته، ويساعده في ذلك علي، ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر، من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزي وأحمد فاضل وأيمن الشيوي، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمي، آدم الألفي، مريم نعوم، جلا هشام، وياسمين سمير، وتأليف وإخراج محمد ناير، والمسلسل مكون من 10 حلقات.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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