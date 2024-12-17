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مشاهير العرب - استعدادا لعرضه.. طه دسوقي يروج للجزء الثالث من «موضوع عائلي» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - استعدادا لعرضه.. طه دسوقي يروج للجزء الثالث من «موضوع عائلي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - استعدادا لعرضه.. طه دسوقي يروج للجزء الثالث من «موضوع عائلي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - كشف الفنان طه دسوقي، عن تفاصيل شخصيته ضمن أحداث مسلسل «موضوع عائلي 3، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وشارك طه دسوقي، عبر حسابه على «إنستجرام» البوستر التشويقي لشخصيته ضمن أحداث مسلسل «موضوع عائلي 3، معلقا: «توكلنا على الله، استنوا حسن في موسم التالت من مسلسل موضوع عائلي على شاهد، من يوم 26 ديسمبر».

أبطال مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

ومسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي ورانيا يوسف.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، ويأتي مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث استكمالًا لنجاحات الجزء الأول والثاني، حيث تدول أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة مسلسل موضوع عائلي

دارت أحداث مسلسل موضوع عائلي في الجزء الأول والثاني، في إطار درامي كوميدي، حول أب يُدعى إبراهيم، ويتفاجئ أن لديه ابنة وهي سارة ويحاول أن يتواصل معاها ويصبحا صديقين خاصة بعد وفاة والدتها لتكتشف في نهاية الموسم الأول أن إبراهيم هو والدها، وتبدأ أحداث الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي بعد مرور عامين على لقائه بابنته، ورغم معارضة إبراهيم لفكرة زواج ابنته لكنه يوافق في النهاية خاصة مع اكتشاف مرضه وأنه قد لا يعيش ليوم زفافها، وانتهى الجزء الثاني من المسلسل بزواج سارة ابنة إبراهيم، ومن المقرر استكمال الأحداث في الجزء الثالث.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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