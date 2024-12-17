مشاهير العرب - مهرجان Social Media Festival يكرم نهال عنبر كضيف شرف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - قررت إدارة مهرجان Social Media Festival برئاسة بسام عبد النبي منح لقب ضيف شرف المهرجان إلى الفنانة نهال عنبر، ومن المقرر تكريمها خلال الدورة الأولى والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري.

ويأتي تكريم نهال عنبر باعتبارها من أكثر الشخصيات التي لها تأثير في المجتمع بناء على استفتاء الجمهور الذي اختارها ضمن الشخصيات التي لها تأثير على السوشيال ميديا في المجتمع المصري والعربي.

يذكر أن آخر أعمال النجمة نهال عنبر مسلسل «بدون سابق إنذار» وشاركها البطولة النجوم عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، حنان سليمان، إسلام حافظ.

مهرجان Social Media Festival يعتمد في دورته الأولى على السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين والشخصيات العامة وتأثيرهم في المجتمع المصري.

من ناحية أخرى يكرم مهرجان Social Media Festival كوكبة أخرى من النجوم وعلى رأسهم بشرى، نهال عنبر، طارق النهري، تامر فرج، عمرو رمزي، ياسر الزنكلوني، عبير منير، زينة منصور، جلال الزكي، إيناس عزالدين وكوكية أخرى من النجوم.

من جانبه صرح بسام عبد النبي رئيس المهرجان: مهرجان Social Media Festival هو الأول من نوعه الذي يقام على أساس اختيار الجمهور للفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع.

وأضاف «عبد النبي»: تم اختيار الفنانين والشخصيات العامة المكرمة بناء على استفتاء الجمهور وليس لإدارة المهرجان تدخل في هذه الاختيارات.