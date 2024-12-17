خالد النبوي عن بداياته: مكنتش بحضر محاضرات وسقطت واكتشفت إن الفن مكاني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - قال الفنان خالد النبوي: في بداياتي كنت في عملية بحث عن شيء أحاول أن أحبه وأتربح من خلاله.

وأضاف خلال ندوته بمهرجان القاهرة للفيلم القصيرة أنه بدأ مشواره من خلال مسرحية عنوانها القفل، مشيرا إلى أنه كان لا يحضر المحاضرات وأنه رسب في الامتحانات.

أسعد لحظات حياته

وتابع خالد النبوي: أسعد لحظة في حياتي لما اكتشفت أن الفن هو مكاني وهو مصدر رزقي، والتمثيل هو عبارة عن فن التظاهر، وأثناء رحلة بحثي اكتشفت أن الممثل جزء من الحدوتة تمس الواقع.

وقال: نصيحتي للممثلين الشباب لازم يتأكدوا أن الفن هو مصدر رزقهم ومكانه، مضيفا: عاصرت أشخاصا دخلوا معهد الفنون المسرحية، ولكنهم لم يكونوا موفقين وحالهم سيئ وأحوالهم صعبة موضحا: "مكانوش يدخلوا المعهد أفضل".

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