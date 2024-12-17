مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - إيهاب توفيق.. يحل المطرب إيهاب توفيق ضيفاً مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة «ON»، فتساءل الكثير من المواطنين عن موعد عرض حلقة إيهاب توفيق مع منى الشاذلي.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخصموعد عرض حلقة إيهاب توفيق مع مني الشاذلي، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

منى الشاذلي تروج لحلقة المطرب إيهاب توفيق

نشرت الإعلامية منى الشاذلي برومو حلقة المطرب إيهاب توفيق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» و التي تطرقت فيها للحديث عن أشهر أغانيه والأغاني المتصدرة التيك توك وسط تفاعل كبير من الجمهور، وعلقت قائلة: «الخميس والجمعة.. إيهاب توفيق ضيف معكم منى الشاذلي».

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موعد عرض حلقة إيهاب توفيق مع منى الشاذلي

ومن المقرر أن يكون موعد عرض حلقة إيهاب توفيق مع منى الشاذلي مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر في تمام الساعة الـ 10 مساءً، عبر شاشة قنوات «ON»

وتكون إعادة حلقة المطرب إيهاب توفيق في برنامج معكم مني الشاذلي يوم الجمعة في تمام الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت مصر.