مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيهاب توفيق ضيف برنامج معكم منى الشاذلي يوم الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - إيهاب توفيق.. يحل المطرب إيهاب توفيق ضيفاً مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة «ON»، فتساءل الكثير من المواطنين عن موعد عرض حلقة إيهاب توفيق مع منى الشاذلي.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخصموعد عرض حلقة إيهاب توفيق مع مني الشاذلي، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

إيهاب توفيق مع منى الشاذلي

منى الشاذلي تروج لحلقة المطرب إيهاب توفيق

نشرت الإعلامية منى الشاذلي برومو حلقة المطرب إيهاب توفيق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» و التي تطرقت فيها للحديث عن أشهر أغانيه والأغاني المتصدرة التيك توك وسط تفاعل كبير من الجمهور، وعلقت قائلة: «الخميس والجمعة.. إيهاب توفيق ضيف معكم منى الشاذلي».

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موعد عرض حلقة إيهاب توفيق مع منى الشاذلي

ومن المقرر أن يكون موعد عرض حلقة إيهاب توفيق مع منى الشاذلي مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر في تمام الساعة الـ 10 مساءً، عبر شاشة قنوات «ON»

إيهاب توفيق مع منى الشاذلي

وتكون إعادة حلقة المطرب إيهاب توفيق في برنامج معكم مني الشاذلي يوم الجمعة في تمام الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت مصر.

إيهاب توفيق مع منى الشاذلي

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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